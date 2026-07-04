Secciones

Es noticia
Cuadro MundialParaguay - FranciaVingegaardEtapa 2 Tour de FranciaClasificación Tour de FranciaPartidos Mundial hoyManuelTopuriaJosema BeastAire acondicionadoMercado Fichajes hoyMundial 2026Cuándo juega EspañaMáximos goleadores EspañaGoleadores Mundial 2026LorenaLey de Propiedad HorizontalGonzalo BernardosCalendario partidos gratis Mundial 2026Etapas Tour de FranciaNoticias BarçaCalendario Mundial 2026Equipos Mundial 2026Calculadora MundialGraviteoAire acondicionado
instagramlinkedin
Unai Simón: "Venimos en una buena dinámica, pero el partido de Portugal va a ser diferente, ojalá nos lo llevemos".

Unai Simón: "Venimos en una buena dinámica, pero el partido de Portugal va a ser diferente, ojalá nos lo llevemos".

Unai Simón: "Venimos en una buena dinámica, pero el partido de Portugal va a ser diferente, ojalá nos lo llevemos". / @SEFutbol

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Unai Simón: "Venimos en una buena dinámica, pero el partido de Portugal va a ser diferente, ojalá nos lo llevemos".

@SEFutbol

RRSS WhatsAppCopiar URL

Unai Simón atiende a los medios a pocos días de disputar el partido de octavos del Mundial contra Portugal. El portero de la Selección ha recalcado el buen trabajo que lleva el equipo a lo largo de estas semanas pero señala lo imprevisible que puede ser este partido y que el equipo ha de estar preparado para poder pasar a cuartos de final. Más información

TEMAS