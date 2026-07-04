Unai Simón: "Venimos en una buena dinámica, pero el partido de Portugal va a ser diferente, ojalá nos lo llevemos". / @SEFutbol

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Unai Simón: "Venimos en una buena dinámica, pero el partido de Portugal va a ser diferente, ojalá nos lo llevemos".

Unai Simón atiende a los medios a pocos días de disputar el partido de octavos del Mundial contra Portugal. El portero de la Selección ha recalcado el buen trabajo que lleva el equipo a lo largo de estas semanas pero señala lo imprevisible que puede ser este partido y que el equipo ha de estar preparado para poder pasar a cuartos de final. Más información