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Unai Simón sobre la atención en el juego: "Intento no pensar en cosas que se alejan del terreno de juego"
Unai Simón atiende a los medios a pocos días de disputar el encuentro de octavos del Mundial contra Portugal. El portero titular de España habla sobre la atención que presta al juego del equipo y como se intenta aislar de los comentarios exteriores para tener la máxima concentración en el césped, de forma que no le influya psicológicamente de ninguna manera.