Secciones

Es noticia
Cuadro MundialWimbledonInglaterra - CongoSara RubertToni NadalMatrículas cochesLaporta JuliánHorario Bélgica - SenegalMateu AlemanyGoleadores Mundial 2026Cuándo juega EspañaMundial 2026Partidos Mundial hoyPartidos Wimbledon hoyMercado Fichajes hoyHorario Dinamarca - EspañaHorario España - IslandiaMourinhoBounouAlquiler CatalunyaSara CarboneroHerenciasCuándo pelea McGregorCalendario LaLiga 2026/27Calendario Barcelona LaLigaCalendario Real Madrid LaLigaCalendario partidos gratis Mundial 2026Máximos goleadores EspañaNoticias BarçaCalendario Mundial 2026Equipos Mundial 2026Calculadora MundialGraviteo
instagramlinkedin
Marc Cucurella: "Es un orgullo ser el único jugador del Real Madrid en la Selección"

Marc Cucurella: "Es un orgullo ser el único jugador del Real Madrid en la Selección"

Marc Cucurella: "Es un orgullo ser el único jugador del Real Madrid en la Selección" / Jordi Gil

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Marc Cucurella: "Es un orgullo ser el único jugador del Real Madrid en la Selección"

Jordi Gil

RRSS WhatsAppCopiar URL

Marc Cucurella atiende a los medios en el entrenamiento de la Selección Española y muestra el orgullo de ser el único jugador del Real Madrid en la 'Roja'. El fichaje de Cucurella se realizó una vez ya dada la lista de convocados, de forma que el Real Madrid ha incorporado a un jugador de su plantilla 'in media res'. El jugador se ha mostrado centrado en el próximo partido contra Austria que se disputará el jueves 2 de julio a las 21 horas.

TEMAS