Marc Cucurella: "Es un orgullo ser el único jugador del Real Madrid en la Selección" / Jordi Gil

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Marc Cucurella: "Es un orgullo ser el único jugador del Real Madrid en la Selección"

Marc Cucurella atiende a los medios en el entrenamiento de la Selección Española y muestra el orgullo de ser el único jugador del Real Madrid en la 'Roja'. El fichaje de Cucurella se realizó una vez ya dada la lista de convocados, de forma que el Real Madrid ha incorporado a un jugador de su plantilla 'in media res'. El jugador se ha mostrado centrado en el próximo partido contra Austria que se disputará el jueves 2 de julio a las 21 horas.