La Selección se da un baño de cariño con sus aficionados antes de Uruguay / RFEF

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La Selección se da un baño de cariño con sus aficionados antes de Uruguay

La selección española ha vivido una de las escenas más especiales de su concentración en Estados Unidos al abrir las puertas de su residencia a un grupo de aficionados. En este encuentro, Dani Olmo, Pedro Porro, Unai Simón, Víctor Muñoz y Yeremy Pino compartieron tiempo con cerca de un centenar de seguidores, firmaron camisetas, balones y recuerdos, y dejaron imágenes de muchísimo cariño con los más pequeños. España afronta estos días la recta final de la fase de grupos del Mundial desde su campo base en Chattanooga.