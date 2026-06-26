Médico RFEF: “La altura de Guadalajara son unos 1.500 metros, es una altitud leve o moderada” / EFE

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Médico RFEF: “La altura de Guadalajara son unos 1.500 metros, es una altitud leve o moderada”

Claudio Vázquez Colomo es el jefe de los servicios médicos de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y acompaña a la selección española durante el Mundial. En un análisis para EFE, rebaja la influencia que tendrá la altura de Guadalajara (México) en el partido contra Uruguay: “Son unos 1.500 metros, que es una altitud leve o moderada”. Aun así, establece en “un 3 o un 4 %” la reducción del rendimiento de los futbolistas respecto a sus condiciones óptimas. Más información