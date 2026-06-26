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La afición pasará la noche en vela viendo a la selección contra Uruguay

Desde primera hora de la mañana, algunos empiezan con el calentamiento porque esta noche toca jugar con la Roja. El pitido inicial será a las dos de la madrugada. Mal horario para los aficionados que no podrán apoyar a la selección en su bar de confianza. La plaza de Colón tampoco podrá convertirse en una grada gigante. Pero tranquilos que hay plan B: los pubs y locales de ocio nocturno que bajan la persiana a las cinco de la mañana. Los incondicionales van a verlo en directo. A otros se les hace tarde. Ahora solo queda esperar la victoria ante los charrúas para conseguir el primer puesto del grupo.