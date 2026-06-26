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La aficion española se congrega en las puertas de la Catedral de Guadalajara antes de su decisivo partido contra Uruguay

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Las calles del centro histórico de Guadalajara se han convertido en el epicentro de una auténtica fiesta mundialista. Cientos de aficionados españoles y mexicanos se congregaron a las puertas de la Catedral metropolitana para compartir un ambiente de absoluta hermandad, marcado por cánticos, banderas y muestras de apoyo incondicional hacia el combinado dirigido por Luis de la Fuente, con especial entusiasmo hacia figuras como Lamine Yamal. Esta calidez local ha acompañado al equipo desde su llegada al aeropuerto y en cada trayecto hacia sus entrenamientos, reviviendo el histórico vínculo futbolístico entre ambas naciones, que estos días también se conmemora en la ciudad con la exposición cultural "Cuando España jugó en México".