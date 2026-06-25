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Víctor Muñoz: “El Liverpool es una oportunidad que no puedes dejar escapar”

Víctor Muñoz: “El Liverpool es una oportunidad que no puedes dejar escapar”

Víctor Muñoz: “El Liverpool es una oportunidad que no puedes dejar escapar” / EFE

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Víctor Muñoz: “El Liverpool es una oportunidad que no puedes dejar escapar”

EFE

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Víctor Muñoz (Barcelona, 2003) da su primera entrevista en el Mundial para EFE. Torneo al que llegó lesionado y recayó cuando veía cerca su regreso. Este apunta a dieciseisavos u octavos de final. Entrena mañana y tarde para cumplir un “sueño de pequeño” que temió se le podía escapar. Y en mitad de este, un fichaje por el Liverpool. “Esa oportunidad no la puedes dejar escapar”, asegura a la vez que esquiva hablar de la que podría haber sido una vuelta al Real Madrid.

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