Las camisetas de la selección, agotadas pese a los precios astronómicos / Atlas News

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Las camisetas de la selección, agotadas pese a los precios astronómicos

España va a estrenar en el Mundial la famosa camiseta blanca en el próximo partido. Uno de los temas sin duda de este campeonato es el altísimo precio de las camisetas de las selecciones. Ninguna baja de los 100 euros y eso dispara la venta de falsificaciones, pero, ¿por qué cuestan tanto las originales? La básica de la selección española cuesta 100 euros. Desglosemos. De esos 100 euros 11,30 euros corresponden a la fabricación, 15,95 a los impuestos y 2,90 para publicidad. Adidas, que es la marca, se lleva casi 20 euros de esos 100. Y quien se lleva la mayoría del beneficio es el comercio que la vende, 40 euros, el 40% del precio de la camiseta. Al margen, Adidas paga a la Real Federación Española de Fútbol 30 millones de euros anuales por patrocinar a la selección española.