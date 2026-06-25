Álex Baena en 'El Partidazo de COPE': "No, no vendería a ningún compañero, pero si quiere perseguir su sueño qué le vamos a hacer" / El Partidazo de COPE

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Álex Baena en 'El Partidazo de COPE': "No, no vendería a ningún compañero, pero si quiere perseguir su sueño qué le vamos a hacer"

Primera reacción de un miembro del vestuario del Atlético de Madrid a las palabras de Julián Álvarez tras el Argentina-Austria en las que aseguró que quiere cambiar de aires y que, por consiguiente, "lo mejor para todos es una transferencia". Álex Baena aseguró en una entrevista en 'El Partidazo de COPE' que él no vendería a la Araña ni a ningún compañero suyo "a un rival directo", pero que "si quiere perseguir su sueño, qué le vamos a hacer". Más información