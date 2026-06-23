España suspende su entrenamiento por una tormenta / RFEF

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La selección española, sorprendida por una tormenta, se retira del entrenamiento

La selección española no pudo completar con normalidad su entrenamiento en Chattanooga después de verse sorprendida por una fuerte tormenta en su campamento base de Estados Unidos. Los jugadores tuvieron que retirarse del césped por seguridad y continuar la sesión en el interior de las instalaciones, en una escena poco habitual a pocos días de un partido clave del Mundial.