Lamine Yamal: "Es el gol más importante que he marcado hasta ahora". / RFEF

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Lamine Yamal: "Es el gol más importante que he marcado hasta ahora".

Uno de los culpables de la mejoría de La Roja en el Mundial fue Lamine Yamal, mucho mejor físicamente, y patiendo en el once. Frente a Arabia Saudí demostró que ya está bien. Gol a los 10 minutos y un sinfín de intentos y buenos pases para agitar el partido. 18 añitos, disputando su primer Mundial y ya se ha estrenado con gol ante Arabia Saudí. Tras el partido atendió a los medios de la RFEF para hablar sobre sus sentimientos tras ese gol.