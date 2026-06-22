España recupera favoritismo tras el triunfo ante Arabia Saudí / SPORT

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España recupera favoritismo tras el triunfo ante Arabia Saudí

La selección española de fútbol recupera su estatus de favorita tras una contundente victoria que acerca mucho la primera plaza del Grupo H. Tras el empate 0-0 ante Cabo Verde, pedía tranquilidad. Parecía que el Mundial estaba ya dilapidado para una España que, ciertamente, arrancó mal, pero que ante los Halcones Verdes cambió el plan, goleó por 4-0 y calló muchas bocas. De la noche a la mañana, el equipo de Luis de la Fuente ha pasado de perder el estatus de favorita a recuperarlo. Más información