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España recupera favoritismo tras el triunfo ante Arabia Saudí

España recupera favoritismo tras el triunfo ante Arabia Saudí

España recupera favoritismo tras el triunfo ante Arabia Saudí / SPORT

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España recupera favoritismo tras el triunfo ante Arabia Saudí

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La selección española de fútbol recupera su estatus de favorita tras una contundente victoria que acerca mucho la primera plaza del Grupo H. Tras el empate 0-0 ante Cabo Verde, pedía tranquilidad. Parecía que el Mundial estaba ya dilapidado para una España que, ciertamente, arrancó mal, pero que ante los Halcones Verdes cambió el plan, goleó por 4-0 y calló muchas bocas. De la noche a la mañana, el equipo de Luis de la Fuente ha pasado de perder el estatus de favorita a recuperarlo. Más información

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