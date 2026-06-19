Secciones

Es noticia
Jorge SalinasPractice MotoGPLopeteguiLamineVolta Catalunya femeninaClasificación Volta a Catalunya Femenina 2026Clasificación Tour de SuizaEtapa 4 Tour de SuizaPrograma Diamond LeagueAran AparicioDónde ver Mundial 2026Horarios MotoGPMundial 2026Sabadell - ZamoraMercado de fichajesTopuriaHorario Países Bajos - SueciaGrupos Mundial 2026Cuándo juega EspañaGrupo España Mundial 2026Declaración de la rentaJorge ReyGonzalo BernadosCiclistasBalizaNoticias BarçaDónde juega EspañaCalendario partidos gratis MundialSimulador MundialParches Mundial 2026Cuadro Mundial 2026Calendario Mundial 2026Equipos Mundial 2026Calculadora MundialGraviteo
instagramlinkedin
Pau Cubarsí: “Disputar un Mundial es un sueño que tenía desde pequeño”

Pau Cubarsí: “Disputar un Mundial es un sueño que tenía desde pequeño”

Perform

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Pau Cubarsí: “Disputar un Mundial es un sueño que tenía desde pequeño”

Perform

RRSS WhatsAppCopiar URL

La selección española de fútbol se ha vuelto a entrenar este viernes en Estados Unidos antes de viajar a Atlanta. El conjunto dirigido por Luis de la Fuente se enfrenta el domingo a Arabia Saudí durante la segunda jornada de la fase de grupos del Mundial. “Disputar un Mundial es un sueño que tenía desde pequeño. Fue una sensación espectacular”, ha asegurado Pau Cubarsí en rueda de prensa.

TEMAS