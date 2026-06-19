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Pau Cubarsí: “Disputar un Mundial es un sueño que tenía desde pequeño”

La selección española de fútbol se ha vuelto a entrenar este viernes en Estados Unidos antes de viajar a Atlanta. El conjunto dirigido por Luis de la Fuente se enfrenta el domingo a Arabia Saudí durante la segunda jornada de la fase de grupos del Mundial. “Disputar un Mundial es un sueño que tenía desde pequeño. Fue una sensación espectacular”, ha asegurado Pau Cubarsí en rueda de prensa.