Así es la casa de España en Chattanooga / RFEF

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Así es la casa de España en Chattanooga: el refugio de la Roja en el Mundial

La selección española ya tiene su hogar en el Mundial 2026. En este vídeo te mostramos cómo es la casa de España en Chattanooga, el cuartel general de la Roja durante la fase de grupos, convertido por la RFEF en un espacio lleno de identidad, recuerdos, símbolos y momentos históricos para reforzar la cohesión del grupo. España se aloja en el Embassy Suites by Hilton Chattanooga Downtown y trabaja en las instalaciones de Baylor School, elegidas como base para el arranque del torneo.

🏆 Bajo el concepto “Raíces”, los pasillos y rincones del hotel reúnen objetos, lemas e imágenes que conectan a los jugadores con la historia de la Selección, desde el Mundial de 1982 hasta la estrella conquistada en Sudáfrica 2010. Un espacio pensado para que el equipo se sienta como en casa en pleno desafío americano. 💬 ¿Qué te parece esta idea de la RFEF? Te leo en comentarios y suscríbete a SPORT para seguir toda la actualidad de España en el Mundial