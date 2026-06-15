Rafael Louzán, valora para SPORT el posible fichaje de Cucurella por el Real Madrid / Jordi Gil

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El presidente de la RFEF, Rafael Louzán, valora para SPORT el posible fichaje de Cucurella por el Real Madrid: “Bienvenido a LaLiga”

El presidente de la Federación Española, Rafael Louzán, inauguró la casa de España en Atlanta y descubrió un espectacular mural donde aparecen Lamine Yamal, Andrés Iniesta o Iker Casillas. Louzán valora para SPORT la inauguración de este espacio, analiza las opciones de España para pelear por el título y también se moja sobre el posible fichaje de Marc Cucurella por el Real Madrid: “Si es así, bienvenido a la Liga Española, Marc es un referente de nuestra selección. Toca felicitarle”