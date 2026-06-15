Secciones

Es noticia
TopuriaTopuria pierdeDónde ver TopuriaLey de Propiedad HorizontalMercado de fichajesEspaña - Cabo VerdeCucurellaJustin GaethjeLesión AraujoMundial 2026Partidos Mundial 2026 hoyEtapa 8 del Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026Noticias BarçaDónde juega EspañaNormas DGTDerrama vecinosGiorgina UzcateguiCalendario España MundialSimulador MundialParches Mundial 2026Cuadro Mundial 2026Calendario Mundial 2026Equipos Mundial 2026Grupos Mundial 2026Calculadora MundialGraviteo
instagramlinkedin
El presidente de la RFEF, Rafael Louzán, valora para SPORT el posible fichaje de Cucurella por el Real Madrid: “Bienvenido a LaLiga”

El presidente de la RFEF, Rafael Louzán, valora para SPORT el posible fichaje de Cucurella por el Real Madrid: “Bienvenido a LaLiga”

Rafael Louzán, valora para SPORT el posible fichaje de Cucurella por el Real Madrid / Jordi Gil

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

El presidente de la RFEF, Rafael Louzán, valora para SPORT el posible fichaje de Cucurella por el Real Madrid: “Bienvenido a LaLiga”

Jordi Gil

RRSS WhatsAppCopiar URL

El presidente de la Federación Española, Rafael Louzán, inauguró la casa de España en Atlanta y descubrió un espectacular mural donde aparecen Lamine Yamal, Andrés Iniesta o Iker Casillas. Louzán valora para SPORT la inauguración de este espacio, analiza las opciones de España para pelear por el título y también se moja sobre el posible fichaje de Marc Cucurella por el Real Madrid: “Si es así, bienvenido a la Liga Española, Marc es un referente de nuestra selección. Toca felicitarle”

TEMAS