Secciones

Es noticia
Barça - AalborgClasificación F1Mundial 2026Caso NegreiraDónde ver Mundial 2026Mercado de fichajesZamora - SabadellTopuria vs GaethjeJulián ÁlvarezBarcolaHorario F1Partidos Mundial 2026 hoyBrasil - MarruecosClasificación Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026Etapa 7 Tour Auvergne-Rhône-AlpesFinal playoff Primera DivisionLa Laguna Tenerife - BarçaNoticias BarçaDónde juega EspañaNormas DGTRafa NadalInfancia TopuriaPerros y gatosHaciendaRefugio TopuriaCalendario España MundialSimulador MundialParches Mundial 2026Convocatorias Mundial 2026Calendario Mundial 2026Equipos Mundial 2026Grupos Mundial 2026Calculadora MundialGraviteo
instagramlinkedin
España lucha contra el calor en Chattanooga con ayuda de chalecos refrigerantes

España lucha contra el calor en Chattanooga con ayuda de chalecos refrigerantes

España lucha contra el calor en Chattanooga con ayuda de chalecos refrigerantes / Atlas News

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

España lucha contra el calor en Chattanooga con ayuda de chalecos refrigerantes

Atlas News

RRSS WhatsAppCopiar URL

España sigue mentalizándose para el debut en el Mundial. El calor se ha convertido en un enemigo de los futbolistas en Chattanooga, pero la tecnología va un paso más allá. Los jugadores están combatiendo las altas temperaturas en los entrenamientos con ayuda de un chaleco refrigerante cuyo diseño ayuda a reducir la temperatura corporal interna y mejorar la tolerancia al calor. El chaleco, que se lleva sobre la camiseta de juego, contiene un gel especializado que se congela antes de su uso. Una vez puesto, el producto se descongela lentamente, transfiriendo sus propiedades refrigerantes a la parte superior del cuerpo, el torso, el abdomen y la espalda. 

TEMAS