España lucha contra el calor en Chattanooga con ayuda de chalecos refrigerantes / Atlas News

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España lucha contra el calor en Chattanooga con ayuda de chalecos refrigerantes

España sigue mentalizándose para el debut en el Mundial. El calor se ha convertido en un enemigo de los futbolistas en Chattanooga, pero la tecnología va un paso más allá. Los jugadores están combatiendo las altas temperaturas en los entrenamientos con ayuda de un chaleco refrigerante cuyo diseño ayuda a reducir la temperatura corporal interna y mejorar la tolerancia al calor. El chaleco, que se lleva sobre la camiseta de juego, contiene un gel especializado que se congela antes de su uso. Una vez puesto, el producto se descongela lentamente, transfiriendo sus propiedades refrigerantes a la parte superior del cuerpo, el torso, el abdomen y la espalda.