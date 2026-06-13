David Raya: "Estoy tratando de hacerle la vida imposible al míster para la decisión del lunes" / RFEF

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David Raya: "Estoy tratando de hacerle la vida imposible al míster para la decisión del lunes"

David Raya no se cortó al hablar en rueda de prensa sobre como lleva el debate sobre el portero titular de la Selección, el cual se sabrá el próximo lunes con el primer partido del Mundial contra Cabo Verde. El portero del Arsenal ha confesado hacer la vida imposible a Luis de la Fuente para que la decisión de la titularidad vaya a su favor.