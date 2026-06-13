Secciones

Es noticia
Barça - AalborgClasificación F1Mundial 2026Caso NegreiraDónde ver Mundial 2026Mercado de fichajesZamora - SabadellTopuria vs GaethjeJulián ÁlvarezBarcolaHorario F1Partidos Mundial 2026 hoyBrasil - MarruecosClasificación Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026Etapa 7 Tour Auvergne-Rhône-AlpesFinal playoff Primera DivisionLa Laguna Tenerife - BarçaNoticias BarçaDónde juega EspañaNormas DGTRafa NadalInfancia TopuriaPerros y gatosHaciendaRefugio TopuriaCalendario España MundialSimulador MundialParches Mundial 2026Convocatorias Mundial 2026Calendario Mundial 2026Equipos Mundial 2026Grupos Mundial 2026Calculadora MundialGraviteo
instagramlinkedin
David Raya: "Estoy tratando de hacerle la vida imposible al míster para la decisión del lunes"

David Raya: "Estoy tratando de hacerle la vida imposible al míster para la decisión del lunes"

David Raya: "Estoy tratando de hacerle la vida imposible al míster para la decisión del lunes" / RFEF

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

David Raya: "Estoy tratando de hacerle la vida imposible al míster para la decisión del lunes"

RFEF

RRSS WhatsAppCopiar URL

David Raya no se cortó al hablar en rueda de prensa sobre como lleva el debate sobre el portero titular de la Selección, el cual se sabrá el próximo lunes con el primer partido del Mundial contra Cabo Verde. El portero del Arsenal ha confesado hacer la vida imposible a Luis de la Fuente para que la decisión de la titularidad vaya a su favor.

TEMAS