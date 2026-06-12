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La Selección se pasa al básquet en plena concentración del Mundial

La Selección se pasa al básquet en plena concentración del Mundial

La Selección se pasa al básquet en plena concentración del Mundial / RFEF

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La Selección se pasa al básquet en plena concentración del Mundial

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🏀 La selección española también tiene tiempo para desconectar en plena concentración del Mundial 2026. En este vídeo se ve a varios jugadores disfrutando de un divertido partidillo de básquet, en una imagen que muestra el gran ambiente que se vive dentro del grupo en estos días de preparación. La RFEF está compartiendo contenido desde dentro del campamento de España en Estados Unidos, donde la expedición tiene su base antes del torneo.

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