Secciones

Es noticia
Corea del SurMundial 2026Dónde ver Mundial 2026ViniciusRodriCarlos MoyáCorte de peso TopuriaTopuria vs GaethjePartidos Mundial 2026 hoyDecoEtapa 6 Tour Auvergne-Rhône-AlpesClasificación Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026Final playoff Primera DivisionPogacar TourMercado de fichajesHorarios F1 BarcelonaBarça Final Four Champions League balonmanoNoticias BarçaDónde juega EspañaDinero campeón MundialBarça próximo partidoFinal Four balonmanoRafa NadalLey de Propiedad HorizontalMadre TopuriaCasillasSimulador MundialParches Mundial 2026Convocatorias Mundial 2026Calendario Mundial 2026Equipos Mundial 2026Grupos Mundial 2026Calculadora MundialGraviteo
instagramlinkedin
La selección celebra el cumpleaños de Unai Simon antes del España-Cabo Verde

La selección celebra el cumpleaños de Unai Simon antes del España-Cabo Verde

Unai Simón cumple 29 / RFEF

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

La selección celebra el cumpleaños de Unai Simon antes del España-Cabo Verde

RFEF

RRSS WhatsAppCopiar URL

🎂 Unai Simón ha celebrado su 29º cumpleaños en plena concentración de la selección española antes del debut en el Mundial 2026. En este vídeo se ve el ambiente de fiesta, la conjura del grupo y el discurso del portero del Athletic Club, que ejerció de líder ante sus compañeros en la víspera del estreno de España ante Cabo Verde. España afronta su primer partido del torneo con Unai como una de las piezas clave del vestuario y de la estructura de Luis de la Fuente, en una concentración donde el portero ha sido el gran protagonista del día. Un momento perfecto para mezclar emoción personal y ambición colectiva antes de echar a rodar en el Mundial.

TEMAS