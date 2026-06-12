Unai Simón cumple 29 / RFEF

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La selección celebra el cumpleaños de Unai Simon antes del España-Cabo Verde

🎂 Unai Simón ha celebrado su 29º cumpleaños en plena concentración de la selección española antes del debut en el Mundial 2026. En este vídeo se ve el ambiente de fiesta, la conjura del grupo y el discurso del portero del Athletic Club, que ejerció de líder ante sus compañeros en la víspera del estreno de España ante Cabo Verde. España afronta su primer partido del torneo con Unai como una de las piezas clave del vestuario y de la estructura de Luis de la Fuente, en una concentración donde el portero ha sido el gran protagonista del día. Un momento perfecto para mezclar emoción personal y ambición colectiva antes de echar a rodar en el Mundial.