Rodri se pronunció en El Larguero sobre su futuro y sobre Enrique Riquelme / EL LARGUERO @ellarguero

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Rodri se pronunció en El Larguero sobre su futuro y sobre Enrique Riquelme

Rodri Hernández llega en las mejores condiciones físicas al Mundial. El mediocentro de la selección española, que cambiaría su Balón de Oro por conquistar la segunda estrella con España, pasó por los micrófonos de 'El Larguero' para trasladar las sensaciones del vestuario de cara al debut ante Cabo Verde y se pronunció sobre su futuro, sobre Enrique Riquelme Más información