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Lamine Yamal se parte con Nico Williams y acaba en carcajada general

Lamine Yamal se parte con Nico Williams y acaba en carcajada general

Lamine Yamal se parte con Nico Williams y acaba en carcajada general / lamineyamal

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Lamine Yamal se parte con Nico Williams y acaba en carcajada general

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Nico Williams y Lamine Yamal han vuelto a dejar una escena de puro buen rollo en la concentración de la selección española en Estados Unidos. Como ya ocurrió durante la Eurocopa, los dos atacantes siguen picándose y bromeando a la mínima oportunidad. Esta vez fue Lamine quien no pudo contener la risa al fijarse en los pies de Nico sin las botas de fútbol, provocando una carcajada contagiosa que acabó extendiéndose al resto de compañeros. Un momento divertido que refleja el gran ambiente que se vive en la Roja.

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