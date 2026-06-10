EFE

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Sonia Bermúdez: "Tenemos talento de sobra para creer"

Sonia Bermúdez, seleccionadora española femenina de fútbol, afirmó este martes que sus pupilas tienen "talento de sobra para creer" tras sellar la clasificación al Mundial de 2027 en Brasil con una goleada por 1-6 a Islandia en Reikiavik. Bermúdez destacó que su equipo "no tiene techo". "Muy felices, no es fácil. Creo que todas han dado lo que tenían. Tenemos talento de sobra para creer, a disfrutarlo ahora. A partir de septiembre ya a pensar en Brasil. La mentalidad de las jugadoras no tiene techo para no conformarse, no cansarse de ganar ni bajar los brazos nunca", dijo a los micrófonos de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) a la conclusión del partido.

IMÁGENES: RFEF.