Secciones

Es noticia
Ibrahim DiarraMundial 2026Lamine YamalCasadóJulián ÁlvarezMálaga - Las PalmasValencia Basket - JoventutBernardo SilvaAlcarazEtapa 5 Tour Auvergne-Rhône-AlpesClasificación Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026Mercado de fichajesNoticias BarçaCuándo juega EspañaMéxico - SudáfricaInauguración Mundial 2026Horarios F1 BarcelonaMadre TopuriaCuándo pelea TopuriaRafa NadalBalizaJudit MascóBorja IglesiasSimulador MundialParches Mundial 2026Convocatorias Mundial 2026Calendario Mundial 2026Equipos Mundial 2026Dónde ver Mundial 2026Grupos Mundial 2026Calculadora MundialGraviteo
instagramlinkedin
Pepe Reina y Javier Clemente se muestran esperanzados con España para el Mundial

Pepe Reina y Javier Clemente se muestran esperanzados con España para el Mundial

Pepe Reina y Javier Clemente se muestran esperanzados con España para el Mundial / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Pepe Reina y Javier Clemente se muestran esperanzados con España para el Mundial

EFE

RRSS WhatsAppCopiar URL

 Los exintegrantes de la selección de fútbol Pepe Reina y Javier Clemente se mostraron este miércoles esperanzados sobre el papel que hará el equipo nacional en el Mundial que arranca este jueves en Estados Unidos, México y Canadá. "La lista da esperanza, mucha ilusión como en cada Mundial, pero con el sentido de responsabilidad de que es muy difícil, es un Mundial muy competido con más equipos, España es una de las favoritas y con esperanzas de que nos lleven lejos", dijo el exportero madrileño en Mallorca, donde participa en el torneo benéfico de golf 'La batalla de las estrellas'.

TEMAS