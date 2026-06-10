Pepe Reina y Javier Clemente se muestran esperanzados con España para el Mundial / EFE

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Pepe Reina y Javier Clemente se muestran esperanzados con España para el Mundial

Los exintegrantes de la selección de fútbol Pepe Reina y Javier Clemente se mostraron este miércoles esperanzados sobre el papel que hará el equipo nacional en el Mundial que arranca este jueves en Estados Unidos, México y Canadá. "La lista da esperanza, mucha ilusión como en cada Mundial, pero con el sentido de responsabilidad de que es muy difícil, es un Mundial muy competido con más equipos, España es una de las favoritas y con esperanzas de que nos lleven lejos", dijo el exportero madrileño en Mallorca, donde participa en el torneo benéfico de golf 'La batalla de las estrellas'.