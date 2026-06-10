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La euforia de España al clasificarse para el Mundial de Brasil tras ganar a Islandia
La selección femenina de España celebró con euforia su clasificación para el Mundial de Brasil después de vencer a Islandia en un partido decisivo. El vídeo recoge la alegría de las jugadoras tras confirmar el objetivo, con abrazos, sonrisas y una explosión de felicidad sobre el césped después de una noche clave. Una escena de pura emoción que refleja el valor del pase mundialista y la ambición de un equipo que vuelve a situarse entre las grandes selecciones del panorama internacional.
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