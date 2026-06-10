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Aitana Bonmatí: "Nos hemos consolidado como una selección fuerte"

Aitana Bonmatí: "Nos hemos consolidado como una selección fuerte"

Aitana Bonmatí: "Nos hemos consolidado como una selección fuerte" / EFE

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Aitana Bonmatí: "Nos hemos consolidado como una selección fuerte"

EFE

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Aitana Bonmatí, centrocampista española ganadora de las tres últimas ediciones del Balón de Oro, opinó tras lograr con la Selección el billete para el Mundial de Brasil en 2027 al ganar por 1-6 a Islandia en Reikiavik que se han consolidado como un combinado "fuerte" y que el objetivo era primero estar y luego ir a por el título. "Se viene trabajando muy bien desde hace años. Nos hemos consolidado como una selección fuerte y nosotras esperamos estar en este tipo de torneos y es el objetivo principal, primero estar y luego ir a por el título", manifestó en declaraciones a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) a la conclusión del choque.

IMÁGENES: RFEF

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