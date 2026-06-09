La figura de cera de Lamine Yamal llega al Madame Tussauds de Berlin / EFE

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La figura de cera de Lamine Yamal llega al Madame Tussauds de Berlin

El Madame Tussauds de Berlín presentó este martes una figura de cera de Lamine Yamal a pocos días de que se inicie el campeonato mundial de fútbol y también como recuerdo de la Eurocopa 2024, en la que el jugador del Barcelona terminó convirtiéndose en parte de la historia de Berlín vistiendo la camiseta de la selección española campeona de Europa. "Cuando tomamos la decisión de que Lamine formara parte de la familia de Madame Tussauds era el momento de la Eurocopa que fue el boom de Lamine Yamal en Alemania y de allí nació la idea", explicó la directora de Mercadotecnia de la sede berlinesa del museo, Paola López Petzoldt.