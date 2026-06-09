Las caras de la Selección con el himno eterno de España que ya arrasan en redes / TELEDEPORTE RTVE

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Las caras de la Selección con el himno eterno de España que ya arrasan en redes

Los jugadores de la selección española protagonizaron un momento tan inesperado como viral antes del amistoso ante Perú en Puebla al escuchar una versión larguísima del himno nacional. Acostumbrados a una duración mucho más breve, los internacionales no pudieron ocultar su sorpresa mientras avanzaban los segundos y sus gestos se hacían cada vez más llamativos. Un instante de “tierra trágame” previo al partido que ha corrido como la pólvora por las redes por las reacciones de los futbolistas.