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España llega a México sin Yamal, Williams ni Muñoz para último amistoso antes del Mundial

España llega a México sin Yamal, Williams ni Muñoz para último amistoso antes del Mundial

España llega a México sin Yamal, Williams ni Muñoz para último amistoso antes del Mundial / EFE

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España llega a México sin Yamal, Williams ni Muñoz para último amistoso antes del Mundial

EFE

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La selección española de fútbol aterrizó este domingo en Puebla, centro de México, para jugar el lunes un partido amistoso contra Perú, el último de preparación para el Mundial, sin Lamine Yamal, Nico Williams y Víctor Muñoz, que se encuentran en proceso de recuperación de sendas lesiones musculares.La selección española tocó tierra en Puebla procedente de Chattanooga (EEUU), donde tiene instalado su campamento base de cara al Mundial, poco después de las 19.00 hora local (01.00 GMT del lunes)

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