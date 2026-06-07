España cierra su preparación en Palma antes de viajar a Islandia por el boleto mundialista / EFE

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La Selección suma un nuevo entreno en su preparación para el partido del próximo martes ante Islandia

EFE

La selección española completó este domingo su preparación en Palma (islas Baleares, este de España) antes de desplazarse esta tarde a Islandia, donde tratará de conseguir el martes el billete directo al Mundial femenino de Brasil 2027.El conjunto de Sonia Bermúdez depende de sí mismo para estar en la cita universal después de la contundente victoria del pasado viernes sobre la actual campeona europea, Inglaterra, por 4-0 en uno de los mejores encuentros de los últimos tiempos. IMÁGENES: REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE FÚTBOL (RFEF).