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Frank de Boer cree que España tiene 'Laminedependencia'
Retirado desde hace años, pero todavía muy vinculado al deporte, el ex de Barça y Ajax atendió a 'Flashscore' para analizar el torneo, y su pronóstico no ha pasado inadvertido. “Yo creo que Francia, España, Portugal, Argentina, Brasil, Alemania e Inglaterra son los países más peligrosos. Y quizás Marruecos, que tiene un buen equipo ahora”, mencionó, aunque para él La Roja “no es gran favorita ahora”. Más información