Así es la Baylor School, el cuartel general de España para el Mundial 2026 / RFEF

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Así es la Baylor School, el cuartel general de España para el Mundial 2026

RFEF

La selección española ya trabaja en la Baylor School, el centro elegido como base de concentración para preparar su asalto al Mundial 2026, y este vídeo muestra cómo son por dentro las instalaciones en las que convivirá el equipo durante el torneo. Campos de entrenamiento, zonas de trabajo, espacios de descanso y un entorno pensado para el máximo rendimiento forman parte del escenario en el que España buscará llegar lejos. Un vistazo al día a día de la Roja desde uno de los lugares clave de su aventura mundialista. Más información