Gavi se emociona al revivir el momento en que supo que iba al Mundial / RFEF

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Gavi se emociona al revivir el momento en que supo que iba al Mundial

Gavi protagoniza uno de los momentos más emotivos de la concentración de la selección española. En esta entrevista de la RFEF, le enseñan el vídeo de su reacción cuando descubrió en directo que estaba convocado para el Mundial 2026, y su respuesta lo dice todo.

🇪🇸 Un recuerdo muy especial para uno de los futbolistas que forma parte de la lista oficial de 26 jugadores de España para la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá, anunciada por Luis de la Fuente el pasado 25 de mayo. Más información