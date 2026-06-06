Secciones

Es noticia
Multas Guardia CivilMarc CasadóEnrique Riquelme KloppLiga FuturesHorario Carrera Sprint MotoGPClasificación F1 GP MónacoValor de mercado BarçaHorario final Roland GarrosUCAM Murcia - BarçaNava - Barça balonmanoEtapa 8 Giro Italia FemeninoClasificación Giro Italia FemeninoMercado de fichajesSpotifyCalculadora MundialCuándo juega EspañaPróximo torneo Rafa JódarNoticias BarçaElecciones Real MadridCuándo pelea TopuriaGuardiolaJordi CruzParches Mundial 2026Convocatorias Mundial 2026Calendario Mundial 2026Equipos Mundial 2026Dónde ver Mundial 2026Grupos Mundial 2026Graviteo
instagramlinkedin
Gavi: "Poder ir convocado a mi segundo mundial es para mí un orgullo inmenso"

Gavi: "Poder ir convocado a mi segundo mundial es para mí un orgullo inmenso"

RFEF @sefutbol

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Gavi: "Poder ir convocado a mi segundo mundial es para mí un orgullo inmenso"

RFEF @sefutbol

RRSS WhatsAppCopiar URL

Gavi protagoniza uno de los momentos más emotivos de la concentración de la selección española. En esta entrevista de la RFEF, le enseñan el vídeo de su reacción cuando descubrió en directo que estaba convocado para el Mundial 2026, y su respuesta lo dice todo.

Un recuerdo muy especial para uno de los futbolistas que forma parte de la lista oficial de 26 jugadores de España para la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá, anunciada por Luis de la Fuente el pasado 25 de mayo

TEMAS