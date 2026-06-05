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Cucurella recuerda la asistencia del título: "No podía perder contra Inglaterra"

Cucurella recuerda la asistencia del título: "No podía perder contra Inglaterra"

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Marc Cucurella recordó la asistencia que sirvió para el gol de Mikel Oyarzabal en la final de la Eurocopa. El lateral explicó que durante la carrera pensó que podía estar viviendo una oportunidad única y confesó que sentía una presión especial por enfrentarse a Selección de Inglaterra. "No podía perder contra Inglaterra", admitió entre risas al rememorar una de las jugadas más importantes de su carrera con la Selección de España.

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