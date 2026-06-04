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En Son Moix empezó todo: palabra de Irene y Alexia

En Son Moix empezó todo: palabra de Irene y Alexia

En Son Moix empezó todo: palabra de Irene y Alexia / RFEF

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En Son Moix empezó todo: palabra de Irene y Alexia

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El 28 de noviembre de 2017 España jugaba ante Austria en Palma. Aquel no fue un partido más. Aquel encuentro guarda muchas similitudes con el que vuelve a acoger el Estadi Mallorca Son Moix nueve años más tarde. Ese martes supuso un punto de inflexión para el devenir de la historia de la Selección. Un "empezar a creer", un "tener la sensación de, mira de lo que somos capaces, de ese partido lo cambió todo"... Son algunas de las reflexiones de dos de las capitanas de este equipo de hoy que ya estaban entonces: Irene Paredes y Alexia Putellas. 

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