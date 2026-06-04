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La selección española ya está al completo, David Raya, Fabián y Zubimendi llegan a la concentración

La selección española ya está al completo, David Raya, Fabián y Zubimendi llegan a la concentración

La selección española ya está al completo, David Raya, Fabián y Zubimendi llegan a la concentración / Atlas News

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La selección española ya está al completo, David Raya, Fabián y Zubimendi llegan a la concentración

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La selección española ya está al completo, tras la llegada este miércoles de los tres jugadores que estuvieron en la final de la Liga de Campeones del pasado sábado: David Raya, Martín Zubimendi y Fabián Ruiz. Los jugadores llegan justo a tiempo para viajar hacia A Coruña donde la Roja jugará un amistoso contra Irak. Se pondrán en marcha este sábado, ya en el campo base de Chattanooga (Atlanta) y jugarían en el amistoso del día 8 contra Perú.

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