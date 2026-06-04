Mikel Merino se ejercita con el grupo a la espera de lleguen hoy David Raya, Martín Zubimendi y Fabián Ruiz / Atlas News

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Mikel Merino se ejercita con el grupo a la espera de lleguen hoy David Raya, Martín Zubimendi y Fabián Ruiz

La selección se ha ejercitado en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas ultimando detalles de cara al amistoso de mañana jueves contra Irak en Riazor a las 21:00 horas. Con Mikel Merino ya en la concentración, hoy llegarán David Raya, Martín Zubimendi y Fabián Ruiz, los internacionales españoles que jugaron la final de la Champions el sábado. Los lesionados Lamine Yamal, Nico Williams y Víctor Muñoz no han saltado al césped y continúan trabajando al margen del grupo con un plan específico de recuperación para llegar al Mundial en perfecto estado de forma. Lamine sufre una lesión en el tendón de la corva izquierda (músculo bíceps femoral), Nico padece una lesión moderada en la musculatura isquiosural de la pierna izquierda y Víctor Muñoz acusa problemas musculares y una lesión previa en el sóleo. Más información