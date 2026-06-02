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La selección española se prepara para el Mundial en el día abierto a medios

La selección española se prepara para el Mundial en el día abierto a medios

La selección española se prepara para el Mundial en el día abierto a medios / EFE

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La selección española se prepara para el Mundial en el día abierto a medios

EFE

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El día abierto a medios de comunicación de la selección española tuvo una palabra común: “favorita”. Un rol antes del Mundial de este verano que la actual campeona de Europa no rehuye. Lejos del perfil bajo habitual en el deporte, los futbolistas son conscientes del cartel con el que viajarán a Estados Unidos y México y no esconden su intención de poner una segunda estrella en el escudo de España. Este lunes, la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, casa de la selección española, reunió a 150 periodistas acreditados de más de 80 medios de comunicación nacionales e internacionales . Televisiones, radios y prensa escrita que palparon el ambiente que se vive en la concentración. Más información

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