Rodri: “Queremos volver a demostrar que somos los mejores” / EFE

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Rodri: “Queremos volver a demostrar que somos los mejores”

EFE

Rodrigo Hernádnez, capitán de la selección española, aseguró que quieren “volver a demostrar”, como hicieron en 2024 cuando ganaron la Eurocopa, que son “los mejores”, ahora en el Mundial, en el que debutan el día 15 de junio ante Cabo Verde. Cuando no habíamos sido capaces de ganar nos tocaba demostrarlo y ahora queremos volver a demostrar que somos los mejores, ahora de todo el mundo. Un Mundial es lo máximo que puedes aspirar y vamos a ir a por ello”, dijo durante el día de atención a medios de la selección española. “Favoritos o no, el fútbol te demuestra que sirve de poco. Depende de cómo llegues y del momento. No éramos favoritos en la Eurocopa y la ganamos. Veremos cómo se da”, completó. Más información