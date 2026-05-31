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Unai Simón: "Me alegré mucho por Luis Enrique"

Tras el entrenamiento de la selección en Las Rozas, Unai Simón y Cucurella han presentado este domingo el nuevo patrocinio del equipo y han atendido a los periodistas. "Me alegré mucho por Luis Enrique", ha asegurado Simón al ser preguntado por sus sentimientos al ver ganar al PSG con Luis Enrique a la cabeza en la tanda de penaltis y conquistar su segunda Champions consecutiva. "Me alegré mucho por Luis Enrique. Para mí fue un entrenador que me marcó mucho, cuando me hizo debutar en la selección. No podían ganar los dos equipos. Alguno tenía que quedar en el camino y cayó de cara de Luis Enrique y de Fabi. Al final las tandas de penaltis no es la manera más justa de poder resolver un partido y mucho menos una final como es la de la Champions. El fútbol es así, puedes ganar todas las tandas, puedes perderlas todas. Lo que de verdad importa es haberlo dado todo, demostrar que eres un equipo reconocible, que engancha a la afición. Y yo creo que, en eso, el PSG y el Arsenal fueron dos equipos que fueron merecidamente finalistas de la Champions y que se podían haber llevado el título cualquiera de los dos", ha admitido.