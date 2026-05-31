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Del polideportivo de Rocafonda al Mundial: el lado más personal de Lamine Yamal

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Antes de afrontar uno de los mayores retos de su carrera con la selección española, Lamine Yamal repasa sus orígenes en Rocafonda, el barrio que le vio crecer y donde comenzó a dar sus primeros pasos con un balón. Desde las pistas y el polideportivo donde forjó su pasión por el fútbol hasta convertirse en una de las grandes estrellas del panorama internacional, este recorrido descubre la faceta más personal del joven talento español. Una historia de esfuerzo, familia y sueños cumplidos que ahora tiene una nueva parada: el Mundial. Más información