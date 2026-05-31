Secciones

Es noticia
Carrera MotoGPHorario MotoGPJódar - CarreñoMessiLey Bienestar AnimalVeterinariosParís incidentesViniciusJan VirgiliEspaña - CroaciaEuropa - Celta FortunaEtapa 21 Giro de ItaliaClasificación Giro ItaliaMercado de fichajesNoticias BarçaFichajes BarcelonaFernando RomayLuis EnriqueLuis Enrique padresITVMaldiniGrupo España Europeo Sub-17Cuándo juega EspañaConvocatorias Mundial 2026Calendario Mundial 2026Equipos Mundial 2026Dónde ver Mundial 2026Grupos Mundial 2026
instagramlinkedin
Gavi desata la locura entre los aficionados tras la sesión de La Roja

Gavi desata la locura entre los aficionados tras la sesión de La Roja

RFEF

Gavi desata la locura entre los aficionados tras la sesión de La Roja

RFEF

RRSS WhatsAppCopiar URL

Tras el entrenamiento a puertas abiertas de la selección española en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, Gavi fue uno de los jugadores más reclamados por los aficionados. El centrocampista dedicó varios minutos a firmar autógrafos, hacerse fotografías y compartir momentos con los seguidores que acudieron a apoyar a La Roja en el inicio de la preparación para el Mundial. Un gesto muy aplaudido que volvió a demostrar la cercanía del internacional español con la afición.

TEMAS