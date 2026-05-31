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Gavi desata la locura entre los aficionados tras la sesión de La Roja

Tras el entrenamiento a puertas abiertas de la selección española en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, Gavi fue uno de los jugadores más reclamados por los aficionados. El centrocampista dedicó varios minutos a firmar autógrafos, hacerse fotografías y compartir momentos con los seguidores que acudieron a apoyar a La Roja en el inicio de la preparación para el Mundial. Un gesto muy aplaudido que volvió a demostrar la cercanía del internacional español con la afición.