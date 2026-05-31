EFE

Cucurella señala a Países Bajos y Ecuador como selecciones duras en el Mundial

Marc Cucurella, lateral izquierdo de la selección española, aseguró que, además “de las típicas selecciones”, para él, tanto Países Bajos como Ecuador son dos que les pueden poner las cosas muy difíciles a España en su camino a su segunda estrella de campeones del mundo. “Siempre están las típicas selecciones, pero… Holanda me parece que tiene un gran equipo. Y Ecuador, que no me da mucha confianza, va a hacer un buen papel, con buenos jugadores, y va a hacer las cosas bien”, señaló durante la presentación de un patrocinio de la Real Federación Española de Fútbol