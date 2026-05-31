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La Ciudad del Fútbol se llena de ilusión en el último entrenamiento abierto al público de la Selección antes del Mundial

Ahora sí, ya huele a Mundial. Después de conocer la lista de 26 jugadores que representarán a todos los españoles en Estados Unidos, Canadá y México, la Selección española se acaba de poner en marcha este domingo 31 de mayo para preparar la cita mundialista. Con el estreno en la Copa del Mundo en el horizonte, el equipo de Luis de la Fuente arranca una de sus concentraciones más especiales y esperadas. Los internacionales, cargados de ilusión y con las ganas y ambición propios de la competición, realizan su primera sesión de entrenamiento ante su afición que ha vuelto a copar las gradas del Campo A de la Ciudad del Fútbol, en Las Rozas, Madrid, donde el combinado nacional ya está concentrado. La cita permite a jugadores y aficionados compartir una jornada maravillosa cargada de sorpresas, emoción y buenos deseos de cara a un Mundial en el que España se unirá por un mismo objetivo: volver a ser campeones. La Selección permanecerá en Las Rozas hasta el jueves 4 de junio, cuando se desplazará hasta A Coruña para enfrentarse en un amistoso a Irak en el Estadio de Riazor, esa misma noche a las 21:00. La mañana siguiente, el equipo tomará un vuelo con dirección a Estados Unidos para emprender, de forma definitiva, su aventura mundialista.