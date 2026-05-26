Luis de la Fuente: "Víctor Muñoz tiene un potencial futbolístico muy grande" / EFE

Luis de la Fuente: "Víctor Muñoz tiene un potencial futbolístico muy grande"

El seleccionador español, Luis de la Fuente, afirmó este martes durante ‘Los Desayunos’ de RTVE y EFE, que el delantero de Osasuna Víctor Muñoz incluido en la lista para el Mundial tiene "un potencial futbolístico muy grande" y "ha demostrado en la selección, al máximo nivel internacional, que está preparado también para competir a ese nivel"."¿Puede jugar en el Real Madrid?. Yo creo que es un chico con un potencial futbolístico muy grande y que ha demostrado en la selección, al máximo nivel internacional, que está preparado también para competir a ese nivel. Seguro que va a causar una sensación muy buena", dijo en respuesta a si Muñoz podría volver a jugar en el conjunto blanco y a los nombres que pueden destacar, tras mencionarle junto a Lamine y Rodri.De la Fuente, que se definió como "un entrenador formador", aseguró que la única manera de comprobar hasta dónde pueden llegar los jugadores "es dando oportunidades". IMÁGENES TVE.