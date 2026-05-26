Luis de la Fuente: "El Mundial es el momento de Lamine Yamal" / EFE

Luis de la Fuente: "El Mundial es el momento de Lamine Yamal"

Luis de la Fuente, seleccionador español, aseguró durante ‘Los Desayunos’ de RTVE y EFE que el Mundial, en el que España debutará el 15 de junio ante Cabo Verde, es "el momento de Lamine Yamal" y que "debe aprovecharlo" ya que "es muy bueno", pero no sabes "como vas a llegar al siguiente Mundial". "Está ilusionadísimo. Con unas ganas tremendas. Es muy joven pero con una gran madurez. Y sabe que es su momento. Y en la vida hay que aprovechar los momentos. No sabes cómo vas a llegar al siguiente Mundial. Y este es el momento de Lamine Yamal. Él es muy bueno y será más en la medida en que sus compañeros le hagan rendir mejor. Tenemos, en mi opinión, a los mejores del mundo en muchas demarcaciones y eso le va a hacer rendir mejor", aseguró Luis de la Fuente. El seleccionador español fue protagonista de 'Los Desayunos' de RTVE y EFE y entrevistado por los periodistas Juan Carlos Rivero, presentador y comentarista de TVE; Silvia Barba, directora de Deportes de RNE; y Luis Villarejo, director de Deportes de la Agencia EFE. IMÁGENES: TVE. Más información