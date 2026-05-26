Luis de la Fuente: “¿Mourinho al Madrid? La idea me parece muy buena” / EFE

Luis de la Fuente: “¿Mourinho al Madrid? La idea me parece muy buena”

Luis de la Fuente, seleccionador español, aseguró, sobre la posible vuelta del portugués José Mourinho al banquillo del Real Madrid, que le parece una “idea muy buena”, ya que lo considera “un grandísimo entrenador”. "Respeto mucho lo que hacen los clubes. Desconozco las interioridades de un club como el Real Madrid u otros. Total y absoluto respeto a las decisiones que toman los clubes. Es un grandísimo entrenador y con una historia muy importante en el Real Madrid. La idea me parece muy buena", señaló el técnico. Estas declaraciones las efectuó durante 'Los Desayunos' de RTVE y EFE en los que fue entrevistado por los periodistas Juan Carlos Rivero, presentador y comentarista de TVE; Silvia Barba, directora de Deportes de RNE; y Luis Villarejo, director de Deportes de la Agencia EFE.

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