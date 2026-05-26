Secciones

Es noticia
GironaTomás RonceroRoland Garros hoyOrden Juego Roland GarrosJoao PedroJulián ÁlvarezClementeHija GuardiolaGuardiolaRiquelmeAnsu FatiEtapa 16 Giro ItaliaClasificación Giro ItaliaGrupo España Europeo Sub-17Próximo partido Jódar Roland GarrosMercado de fichajesMaldiniLuis FigoPS StoreConvocatorias Mundial 2026Calendario Mundial 2026Equipos Mundial 2026Dónde ver Mundial 2026Grupos Mundial 2026Cuándo juega España
instagramlinkedin
Luis de la Fuente: “¿Mourinho al Madrid? La idea me parece muy buena”

Luis de la Fuente: “¿Mourinho al Madrid? La idea me parece muy buena”

Luis de la Fuente: “¿Mourinho al Madrid? La idea me parece muy buena” / EFE

Luis de la Fuente: “¿Mourinho al Madrid? La idea me parece muy buena”

EFE

RRSS WhatsAppCopiar URL

Luis de la Fuente, seleccionador español, aseguró, sobre la posible vuelta del portugués José Mourinho al banquillo del Real Madrid, que le parece una “idea muy buena”, ya que lo considera “un grandísimo entrenador”. "Respeto mucho lo que hacen los clubes. Desconozco las interioridades de un club como el Real Madrid u otros. Total y absoluto respeto a las decisiones que toman los clubes. Es un grandísimo entrenador y con una historia muy importante en el Real Madrid. La idea me parece muy buena", señaló el técnico. Estas declaraciones las efectuó durante 'Los Desayunos' de RTVE y EFE en los que fue entrevistado por los periodistas Juan Carlos Rivero, presentador y comentarista de TVE; Silvia Barba, directora de Deportes de RNE; y Luis Villarejo, director de Deportes de la Agencia EFE.

IMÁGENES TVE.

TEMAS