Tomás Roncero sobre la convocatoria del Mundial: "No entiendo que no haya esperado a Carvajal" / @carrusel

Tomás Roncero sobre la convocatoria del Mundial: "No entiendo que no haya esperado a Carvajal"

Tomás Roncero ha dado su valoración de la convocatoria de jugadores para el Mundial de este verano. El periodista madrileño se ha mostrado en contra de que no figure ningún jugador del equipo blanco en este Mundial y insiste en que la presencia de Carvajal podría estar perfectamente. "Si esperas a Merino no entiendo que no esperes a Carvajal" decía Tomás en el 'Carrusel Deportivo'. Más información