Luis de la Fuente explica porqué el Real Madrid se queda sin representar a la Selección española en el Mundial / @SEFutbol

Luis de la Fuente explica porqué el Real Madrid se queda sin representar a la Selección española en el Mundial

Este fin de semana el Real Madrid puso punto y final a un curso para el olvido; una temporada amarga de la que apenas se pueden sacar cosas positivas. Pese a ello, en clave de la selección española, hoy tocaba recoger las notas de final de curso en el Espacio Movistar, donde se han dado a conocer a todo el país los 26 elegidos y la consecuencia ha sido la siguiente: no habrá ningún jugador del Real Madrid CF en la lista definitiva para el Mundial. Más información